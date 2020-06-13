هذه النصائح إذا خالطت شخصا مصابا بكورونا

ماذا تعني مخالطتك لمصاب كورونا؟



فى حالة ظهور أعراض خفيفة:



فى حال لم تظهر عليك أي أعراض:



يحتار الكثيرون ممن يخالطون بعض مصابي فيروس كورونا، وتبدأ بذهنهم مجموعة من الأسئلة، ماذا أفعل؟ إلى أين اتجه؟ وما الجراءات الضرورية الواجب اتباعها؟ولهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من النصائح الهامة، فى حال مخالطتك لشخص مصاب بعدوى فيروس كورونا.إذا كنت قد خالطت عن قربٍ شخصًا مصابًا بكوفيد-19 فقد تكون العدوى قد انتقلت إليك أيضًا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.يقصد بها المخالطة القريبة أي أنك تعيش مع شخص مصاب بالمرض أو كنت معه في نفس المكان على مسافة تقل عن متر واحد (3 أقدام).إذا شعرت بالتوعك، ولو بأعراض خفيفة جدًا مثل الحمى الخفيفة أو الأوجاع، فعليك أن تعزل نفسك بالبقاء في المنزل.-واذا اعتقدت أنك لم تتعرض للإصابة بعدوى كوفيد-19 ولكن ظهرت عليك هذه الأعراض فاعزل نفسك وراقب أعراضك.فأن احتمالات انتقال العدوى تزداد في المراحل الأولى، من المرض عندما تكون الأعراض خفيفة، لذلك من المهم جدًا أن تعزل نفسك مبكرًا.ولكن إذا لم تظهر عليك أي أعراض، وسبق وخالطت شخصًا مصابًا بالعدوى، فالزم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.-وإذا تأكدت بالفحص المختبري إصابتك بعدوى كوفيد-19، فعليك أن تعزل نفسك لمدة 14 يومًا حتى بعد تلاشي الأعراض، كإجراء احتياطي، فليس معروفًا على وجه الدقة حتى الآن المدة التي يظل فيها الشخص معديًا بعد تعافيه من المرض.