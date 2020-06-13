ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ132405

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في باكستان إلى 132405 حالات، والوفيات إلى 2551 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أنه تم تسجيل 2705 حالات إصابة جديدة بالفيروس في إقليم "البنجاب" و464 حالة بالعاصمة "إسلام أباد" و٤٠ في إقليم "آزاد جامو وكشمير".وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2551 حالة، بعد تسجيل 48 حالة وفاة جديدة في إقليم "البنجاب" و11 بالعاصمة "إسلام أباد" وحالة واحدة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".وظهر (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها إلى أنحاء العالم.