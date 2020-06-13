مصدر بالصحة: ارتفاع أعداد مصابي كورونا الفترة المقبلة

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك توقعات بارتفاع أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة المقبلة وسيمثل شهر يونيو ويوليو ذروة الإصابة بالفيروس.وأوضح المصدر أن عدد حالات الإصابة التى يتم الإعلان عنها هى للمصابين الذين أجروا مسحات وظهرت عليهم أعراض ولكن المصابين الذين حالتهم بسيطة واكتشفوا الإصابة من خلال الأشعة والتحاليل العادية لم يتم تسجيلهم ضمن المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعداد المصابين الحقيقي لم يتم حصره حتى الآن.وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الدكتورة هالة زايد شددت على توفير كافة الخدمات الطبية لمرضى الحالات الصعبة الذين يتوجهون للمستشفيات لتلقى العلاج، كما وجهت بتوفير كافة الكواشف الطبية اللازمة لإجراء المساحات المشتبه فى إصابتهم والذين تظهر عليهم أعراض واضحة للإصابة والمتمثلة فى ارتفاع درجات الحرارة وضيق فى التنفس.كما وجهت الوزيرة قطاع العلاج الحر والتراخيص، بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدة على استقبال كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.وأشار إلى أن الوزارة ستلبي كافة كافة احتياجات القطاع الخاص والعام بما يساهم في خدمة المرضى، ووجهت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لتغطية احتياجاته من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا.وأشارت إلى أن سيتم اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.