سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-6-2020
السبت 13/يونيو/2020 - 07:38 ص
منة سالمطباعة
شهد سعر الريال السعودي أستقرارًا كبيرًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-6-2020 في عدد من البنوك، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في بعض البنوك المصرية العاملة.
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في بعض البنوك المصرية العاملة.
سعر الريال السعودي اليومالبنك المركزي المصري
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.