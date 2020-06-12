تفاصيل علاج مصابي كورونا بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين

أكد الدكتور هاني دبوس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، علاج 50 مريضًا بفيروس كورونا المستجد في مصر بالأفيجان ومثلهم بهيدروكسي كلوروكوين.وأضاف «دبوس» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «DMC» أن الدراسة بدأت في النصف الثاني من شهر أبريل وهي دراسة مقارنة بين العقارين وتشخيص المرض سواء بسيط أو متوسط، وكان الهدف من الدراسة معرفة هل فترة إقامة المريض تتحسن بسبب العقار وأيضًا معرفة المضاعفات والأعراض الجانبية وقدرة الدواء على جعل المريض سلبيًا بعد أن كان إيجابيًا بالفيروس، وذلك عبر أخذ مسحة في اليوم الثالث والعاشر والرابع عشر من دخول المريض إلى المستشفى.وتابع: أنه تم الانتهاء من الدارسة واكتشفوا أن نسبة العقارين متشابهة بشأن تحويل النتيجة من إيجابي إلى سلبي مما يعني أن النتائج تكاد تكون متطابقة، خاصةً أنه في اليوم الرابع عشر تحول جميع المرضى إلى سلبي.وقال إن كلا من العقارين لديهما القدرة على تحسن الأعراض بشكل متشابه وكذلك بالنسبة إلى فترة إقامة المريض بالمستشفى، كما أنه لم يكن هناك أي أعراض جانبية بالنسبة للعقارين، كاشفًا أنه تم تقديم توصية باستخدام العقارين سويًا في الحالات شديدة الخطورة، لأن الحالات البسيطة التي دون أعراض لا تحصل على علاج للفيروس.