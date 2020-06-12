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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد مدينة: الوفد يساند الدولة وقت الأزمة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:22 م
محمد مدينة
محمد مدينة
إسلام نصير
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أكد محمد مدينة عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية، أن بيت الأمة على مدار التاريخ ومنذ اندلاع ثورة 1919 يقف مساندًا للدولة المصرية بجدية وإخلاص، وهو ما نصت عليه رسالة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، كواجب وطني أكدته مؤسسات الحزب في دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص ملفي ليبيا وسد النهضة.

وأضاف «مدينة» أن حزب الوفد منذ نشأته وحتى ثورة 30 يونيو وهو يرسخ للعقيدة الوطنية بحب الوطن والدفاع عن استقراره والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمنه القومي، دون التخلي عن وحدته وقوميته العربية مع الدول الجوار، وذلك بمواقف حقيقية وليست مجرد شعارات أو حبر على ورق.

وطالب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القليوبية، جميع القوى السياسية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني بالاستجابة إلى مبادرة الوفد التي تدعو إلى الوحدة والترابط ودعم القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي في التعامل مع هذه الملفين، ثقة في قراراته النابعة من مواقفه منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن من أجل حماية الوطن.

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