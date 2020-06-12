عمر وطني يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويتبرع بالبلازما

شكر عمر وطني عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، كل من وقف بجانبه ودعمه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» معلنا تعافيه وخروجه من مستشفى العزل، موضحا أنه سيتبرع بالبلازما.وأضاف «وطني» في بيان له اليوم، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة جدا في الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لجميع المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المتعافين من الفيروس أن يكون لهم دور في مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة والتبرع بالبلازما لإنقاذ مصابين آخرين في حالة حرجة.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البلازما تحتوي على أجسام مضادة ينتجها جسم المتعافي وعند حقنها للمريض تسهم في زيادة الاستجابة المناعية للجسم وتساعده على مهاجمة الفيروس.