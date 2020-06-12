أبوشقرة: تركيا تقود مؤامرات عديدة داخل الدول منها ليبيا

قالت الدكتورة رشا أبوشقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصراع في ليبيا تأجج بسبب صعود الإسلاميين للحكم والاستعانة بعناصر أجنبية لفرض سيطرتهم وقوتهم على الشعب الليبي، ومن هنا أعلن المشير خليفة حفتر انحيازه للشعب وتطهير ليبيا من العناصر المتطرفة والقضاء على التنظيمات الإرهابية.وأضافت أبوشقرة، خلال كلمتها في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات"، إن فى ليبيا حكومتين وهي حكومة الوفاق وهي تتبع المنظمات والجماعات التطرفية وسلمت ليبيا للمحتل التركى، وحكومة الجيش الوطنى الليبي والتى تقوم بتطهير ليبيا من المتطرفين والعناصر الخارجة عن القانون، مشيرة إلي أنه معروف أن تركيا تقود عددا من المؤامرات داخل الدول منها ليبيا ونعلم مطامع تركيا نحو ليبيا.وأعلنت أبوشقرة، دعم تنسيقية الأحزاب للمبادرة المصرية "إعلان القاهرة" نحو ليبيا، مؤكدة أن مصر ستظل راعية لكل القضايا العربية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.