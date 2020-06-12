الرئيس السيسي يتفقد مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم (صور)

والتقى الرئيس أثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة. كما تفقد الرئيس مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.