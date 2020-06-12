«ديلي ميل»: كورونا أقل فتكًا بمعدل 4 مرات مما توقعه العلماء

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن فيروس كورونا المستجد (Covid-19) أقل فتكًا في الواقع بمعدل 4 مرات مما توقعه العلماء.وتشير مراجعة لدراسات ترصد الأجسام المضادة - التي ترسم صورة أوضح بكثير عن عدد الأشخاص المصابين بالفعل - إلى أن معدل وفيات الفيروس التاجي يبلغ 0.25 %، مما يعني أنه يقتل واحدًا من كل 400 شخص يحصلون عليه.واستند التقدير الجديد إلى أرقام من 23 استقصاء مختلف تم إجراؤه بجميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن معدل الوفيات الفعلي يتراوح من 0.02 إلى 0.78 %.وتشير النتائج إلى أن ما يصل إلى 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة - ما يقرب من ثلث الأمة - أصيبوا بالمرض.وقاد الدراسة الدكتور جون ايواناديس من جامعة ستانفورد، عالم الأوبئة الذي كان من بين ثلاثة علماء اتهموا الشهر الماضي بمحاولة جعل Covid-19 يبدو أقل فتكًا بعد أن زعموا أن الفيروس منتشر أكثر 54 مرة مما أظهرت البيانات الرسمية.وشكك الخبراء في التقدير مما ألقى بظلال من الشك على الطريقة التي أجريت بها الدراسة وقالوا إن العلامات تشير إلى أن الفيروس أكثر فتكًا.واستخدم الدكتور إيواناديس دراسات الأجسام المضادة - التي تعتبر أفضل طريقة لاكتشاف الحجم الحقيقي لتفشي المرض - لتحديد معدل الإصابة بالوفيات.ولا يزال حجم تفشي مرض كوفيد 19 في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة، لغزًا بسبب القرارات المثيرة للجدل بالتخلي عن الاختبار الشامل.واقترحت بعض الدراسات العلمية أن بعض المرضى الذين عانوا من أعراض خفيفة فقط ينتجون مستويات من الأجسام المضادة بالكاد يمكن اكتشافها.وانتقد بعض الخبراء اختبار الأجسام المضادة الذي استخدمه الباحثون، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.