التحفظ على 7573 قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الجمعة، بالتحفظ على 7573 قطعة مستلزمات طبية فاسدة داخل شركة.كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 7573 قطعة مستلزمات طبية فاسدة قبل بيعها على المواطنين فى السيدة زينب.وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.