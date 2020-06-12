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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزها رش الكحول.. تصرفات خاطئة تحول الكمامة إلى مصدر للعدوى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:20 م
كمامة
كمامة
جميلة على
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مع انتشار فيروس كورونا والحث على أرتداء الكمامة، هناك تحذيرات من وجود أخطاء يمكن أن تجعل الكمامة سببا فى الإصابة بعدوى فيروس كورونا، منها رش الكحول على الكمامة التى تستخدم لمرة واحدة وهو ما حذر منه مختصون مؤكدين أن الكمامة التى تخصص للاستخدام لمرة واحدة لا يمكن تعقيمها بالكحول وارتدائها مرة ثانية لأنها تسبب العدوى.

"الدستور" تستعرض بعض التصرفات التى تحول الكمامة إلى وسيلة لنقل عدوى فيروس كورونا.

الكمامة تستخدم لمرة واحدة
لابد من استخدام الكمامة لمرة واحدة مالم تكن مخصصة للاستخدام أكثر من مرة وعليك أن تعلم أنك بمجرد خلعها لا يمكن ارتداؤها مرة أخرى، وإذا وضعتها على أي سطح ربما أصبحت ملوثة ولهذا عليك عدم استخدامها.

لمس الكمامة بيدك:
ارتداء الكمامة لا يعني أنك محصن من التقاط العدوى بفيروس كورونا، وعليك التوقف عن لمس وجهك وأنت ترتديها، فإذا قمت بتلويثها من الخارج وأنت لا تدري فإن فرصتك بالإصابة بالمرض تصبح أكبر، خاصة لإن العديد من الناس غير معتادين على ارتدائها وسيبقون يحركونها وهي على وجههم.

ارتداء الكمامة يوما كاملا:

العاملون في القطاع الطبي يعلمون جيدا أنه يجب تغيير الكمامة في حالة الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة أو تطهيرها كل ساعتين للأقنعة التي تستخدم أكثر من مرة.

ارتداء الكمامة تحت الأنف:

بسبب عدم الاعتياد على ارتداء الأقنعة الواقية يقوم العديد من الناس بتنزيلها عن مستوى الأنف، وإعادتها بعد فترة، وهذا يعني أنه في حال وجود الفيروس على سطحها الخارجي فإنك تنقلها مباشرة لأنفك، وعليك أن تبقيه دائما فوق مستوى الأنف وتحت مستوى الذقن.

وضع الكمامة بعد فوات الأوان:
عليك ارتداء القناع الواقي وأنت في منزلك قبل الخروج، في السيارة، ليس عندما تصبح داخل متجر أو مكان يكتظ بالناس.

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