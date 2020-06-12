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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يناقش مشكلات عودة المصريين العالقين الأحد المقبل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:47 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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تناقش لجنة الشؤن العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان فى اجتماعها الأحد القادم 6 طلبات إحاطة مقدم لوزير الخارجية مقدمة من عدد من النواب تبدأها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن الجالية المصرية في البلاد العربية وخاصة دولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية وهي مشكلة عودة المصريين العالقين في البلاد العربية وغيرها.

وطلب النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن التدخل الإيراني في الشأن العربي وكيفية التعامل معه من خلال جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، والنائب هاني أباظة، بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف القيادات العربية.

وطلب آخر للنائب هاني أباظة، بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، وطلب مقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي كدعم المصالحة العربية، والنائب شريف فخري، بشأن إنهاء خدمات عدد من المعلمين المصريين بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.

كما تناقش اللجنة 5 طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية والاستثمار مقدمة من: تبدأها بطلب مناقشة مقدم من النائبة النائب سحر صدقي، بشأن دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مصر خاصة تمويل المشروعات، والنائب أشرف رحيم، بشأن ضرورة تبني مبادرات جدية لتحقيق المزيد من التقارب العربي على المستوى الثنائي لإزالة القيود على التجارة عبر الحدود وتسهيل حركة الاستثمار.

وطلب إحاطة من النائب سلامة الرقيعي، بشأن كيفية تطوير التشريعات الاقتصادية بين الدول العربية كمدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود والنائبة سحر صدقي، بشأن كيفية تفعيل دور القطاع الخاص العربي بهدف تنوع اقتصاديات الدول العربية.

وطلب للنائبة سحر صدقي، بشأن الإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك انطلاقًا من التكامل الاقتصادي.

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