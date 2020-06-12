المفتي: الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا طاعة لله (فيديو)

وتابع: "الجميع فى المجتمع، مثل أناس موجودين فى سفينة، لا بد أن يكون هناك وعى وتحمل للمسئولية، وأن يقفوا وقفة شجاعة للنجاة، فبالتالى السفينة هى علاقات المجتمع وجملة المصالح، فلا بد أن نأخذ أمورنا بالجد وتطبيق القانون على العابثين، حتى ننجو جميعًا".





قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة، والنظافة والتعقيم، والتباعد الاجتماعى، يعتبر اتباعًا لشرع الله.وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "المرء مأمور من قبل ربه بطاعة أولى الأمر، فبالتالى الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر طاعة لله، ودرءًا للمفاسد، حتى لا يصاب أحد بهذا الوباء، فعلينا أن نفعل هذا فى كل أمور حياتنا حتى نسير فى طريق رشيد، دعا إليه الشرع الشريف".وأشار إلى أن التحلى بالمسئولية تجاه المجتمع وتطبيق القانون على العابثين، يعتبر تطبيقا للنصوص الشرعية، لافتا إلى أن الإنسان لا يعيش بمفرده فى المجتمع، وعليه أن يراعى الآخرين ويتحمل مسئولياته تجاههم، لأن الجميع فى سفينة واحدة والخطأ فيها يتحمله الجميع.