7 سنن احرص عليها يوم الجمعة.. بينها قراءة سورة «الكهف»

قالت دار الإفتاء إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه خص يوم الجمعة بسبع سُنن، يُستحب أن يقوم بها المُسلم.وأوضحت «الإفتاء» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختص بها يوم الجمعة هي: «الاغتسال، التطيب، التسوك، قراءة سورة الكهف، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة، والإكثار من الدعاء والصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-».وأشارت إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف لهذا السبب.واستشهدت بما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».