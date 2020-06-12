بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين

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وقررت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيًا، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقًا لتطورات الموقف الصحي، ووفقًا لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولًا بأول. وقررت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيًا، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقًا لتطورات الموقف الصحي، ووفقًا لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولًا بأول.

ينقل التليفزيون المصري بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين، بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري.وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة عن: أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم التمكن من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.وقالت وزارة الأوقاف إن أمر تحديد موعد عودة صلاة الجُمعة والجماعات سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.وأعلنت الحكومة في 11 يونيو استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 4 صباحًا، اعتبارًا من 14 يونيو حتى 30 يونيو الجاري.كما قررت وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الساعة 8 مساءً يوميًّا، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً طوال الفترة نفسها، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.