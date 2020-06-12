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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني: تطبيق قرارات الحظر يؤثر على سير عملية الإنتاج

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:06 ص
محمد الكومى
محمد الكومى
ياسمين عباس
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قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تعاملت بنجاح كبير مع أزمة فيروس كورونا سواء بتطبيق قرارات الحظر، والتباعد الاجتماعى، وفرض ارتداء الكمامات الطبية.

وأكد محمد الكومي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن الدولة أمام خيار واحد فقط وهو عودة الحياة الطبيعية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن استمرار قرارات الحظر أخطر كثيرًا من العودة التدريجية، خاصة أن الاستمرار أكثر من ذلك فى تطبيق قرارات الحظر يؤثر أيضًا على سير عملية الإنتاج وتضرر الكثير من المهن والعمالة المؤقتة.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن مصر لو كانت طبقت الحظر الكامل كان سيضر اقتصادها بالكامل، خاصة أن فرض الحظر الكامل ليس الحل لهذه الأزمة، خاصة أن دول العالم لا تعرف موعد نهايته.

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