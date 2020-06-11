رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محسن محي الدين: أمينة خليل تمتلك موهوبة في التمثيل

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:55 م
أمينة خليل
أمينة خليل
سناء إسماعيل
طباعة
قال الفنان محسن محي الدين، إن العمل مع الشباب مختلف تمامًا عننجوم زمان، بعد مشاركته في مسلسل «ليه لأ» المذاع خلال الوقت الحالي عبر «شاهد VIP».

وأضاف «محي الدين» خلال مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر فضائية MBC مصر: «النجوم الشباب جيل جميل جدًا وبه مواهب كثيرة وأمينة خليل تمتلك قدرة وموهبة عالية في التمثيل، وهناك تطور وزمان المخرج كان هو من يحاور الممثل والآن التكنيك هو الشاغل الأول، ومريم أبو عوف قدمت شيء مميز جدًا وجعلت أجواء التصوير تبدو وكأنها واقع واستطاعت السيطرة على الممثلين وجعلت الأداء كأنه طبيعيًا».

كما أكد خلال المداخلة أن الشركة المنتجة قامت بدور كبير في تأمين وتطهير وتعقيم مكان التصوير بشكل مستمر وحماية الممثلين والفريق ككل.

وكشف أنه يستعد لتقديم عمل جديد خلال الفترة المقبلة ولذا أطلق لحيته وشاربه لمناسبة دوره ويشاركه في العمل الفنان أحمد آدم، والفنانة سمية الخشاب والعمل من إنتاج السبكي.

يذكر أن مسلسل «ليه لأ» من بطولة أمينة خليل وهاني عادل وهالة صدقي وشيرين رضا، وعدد كبير من النجوم والعمل من إخراج مريم أبو عوف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

الزمالك في بيان رسمي: نواصل العمل لاستعادة لقب نادي القرن

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

بإجراءات صارمة.. كرم جبر يقود سفينة المؤسسات القومية نحو النجاة من كورونا

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات