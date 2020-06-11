محسن محي الدين: أمينة خليل تمتلك موهوبة في التمثيل

قال الفنان محسن محي الدين، إن العمل مع الشباب مختلف تمامًا عننجوم زمان، بعد مشاركته في مسلسل «ليه لأ» المذاع خلال الوقت الحالي عبر «شاهد VIP».وأضاف «محي الدين» خلال مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر فضائية MBC مصر: «النجوم الشباب جيل جميل جدًا وبه مواهب كثيرة وأمينة خليل تمتلك قدرة وموهبة عالية في التمثيل، وهناك تطور وزمان المخرج كان هو من يحاور الممثل والآن التكنيك هو الشاغل الأول، ومريم أبو عوف قدمت شيء مميز جدًا وجعلت أجواء التصوير تبدو وكأنها واقع واستطاعت السيطرة على الممثلين وجعلت الأداء كأنه طبيعيًا».كما أكد خلال المداخلة أن الشركة المنتجة قامت بدور كبير في تأمين وتطهير وتعقيم مكان التصوير بشكل مستمر وحماية الممثلين والفريق ككل.وكشف أنه يستعد لتقديم عمل جديد خلال الفترة المقبلة ولذا أطلق لحيته وشاربه لمناسبة دوره ويشاركه في العمل الفنان أحمد آدم، والفنانة سمية الخشاب والعمل من إنتاج السبكي.يذكر أن مسلسل «ليه لأ» من بطولة أمينة خليل وهاني عادل وهالة صدقي وشيرين رضا، وعدد كبير من النجوم والعمل من إخراج مريم أبو عوف.