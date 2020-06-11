«الوزراء»: مصر ستُنتج 8 ملايين كمامة قماش خلال أسبوعين

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تأخر طرح الكمامة القماش للتداول، قائلًا: «لم تتأخر بل طرحناها في السوق وهي جاهزة ومتوفرة لكنها لم تغطي الجمهورية، وخلال أيام ستكون متوفرة بجميع الأنحاء».وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه في أقل من أسبوعين سيصل إنتاج مصر لـ8 ملايين كمامة قماش، وستكون متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية.