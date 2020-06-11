الإحصاء: ارتفاع عدد الأجانب بالهيئات العامة لـ521 خلال 2019

أظهرت تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأجانب داخل الهيئات العامة ارتفع لـ521 خلال عام 2019 مقابل 393 خلال عام 2016 بزيادة قدرها 32.5% خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن العدد الأكبر من الأجانب بالهيئات العامة يتركز في «المصرية العامة للبترول» 273 أجنبيا يمثلون نسبة 52.4% من إجمالي العمالة الأجنبية بالهيئات العامة، يليها جامعة عين شمس (86) واتحاد الإذاعة والتليفزيون به (81) والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (26) وجامعة القاهرة (23) والهيئة القومية للإنتاج الحربي (17) ولا تشمل الخبراء العسكريين وجامعة الأزهر (6) والبنك المركزي (4) والمجلس الأعلى للصحافة (3).