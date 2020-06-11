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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محسن محيي الدين يكشف أسباب مشاركته في مسلسل «ليه لأ»

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:33 م
الفنان الكبير محسن
الفنان الكبير محسن محي الدين
سناء إسماعيل
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كشف الفنان الكبير محسن محيي الدين، أسباب مشاركته في مسلسل «ليه لأ» المعروض حاليًا عبر منصة «شاهد VIP».

وقال «محيي الدين»، خلال مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر فضائية MBC مصر: «المسلسل يطرح قضية جديدة خاصة بصراع الأجيال في الوقت الحالي، ويتناول قضايا تحدث في أرض الواقع لعدم تحمل الأجيال الجديدة المسئولية، وجزء من هذه المشكلة يرجع للأهل لعدم تعويدهم على تحملها».

وأضاف: «الشباب لا بد أن يمر بتجارب في حياتهم لكي يستفيدوا منها وينقصنا ثقافة أن نجعل أبناءنا يتعاملون مع الدنيا لاكتساب خبرات».

وعن دوره في المسلسل، قال: «الدور مهم جدًا لأن القضية تمس المجتمع وتقدم رسالة للآباء بضرورة النقاش مع الأبناء»، مشيرًا إلى أن أهم أسباب موافقته على أي عمل هو أن تكون القضية تخص العلاقات العائلية، كما أن يكون المسلسل له تأثير على الواقع، ولا بد أن يقدم حلولا ويطرح بعض العيوب، وتمس المجتمع.

مسلسل «ليه لأ» بطولة أمينة خليل وهاني عادل وهالة صدقي وشيرين رضا وعدد كبير من النجوم ومن إخراج مريم أبوعوف.

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