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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تنشر لأول مرة صورًا لقواتها في ليبيا بجانب ميليشيات الوفاق

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:44 م
ليبيا
ليبيا
محمد عمر
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نشر التليفزيون التركي، اليوم الخميس، أول صور للقوات التركية الموجودة في ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "TRT" التركية الرسمية عبر حسابه على موقع تويتر، صورا تظهر جنودا وضباطا أتراك في ليبيا، قالت إنهم يفككون ألغاما في العاصمة طرابلس.

وكان رجب أردوغان أعلن في وقت سابق عن إرساله إلى ليبيا عشرات الجنود والضباط فقط إلى ليبيا، إلا أن الجيش الليبي أكد وجود مئات والضباط والجنود الأتراك بينهم قادة بارزون تم قتلهم خلال المعارك.

وكان وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة التقى اليوم بطرابلس سفير تركيا لدى ليبيا سرحان آكسن. وتناول اللقاء آخر المستجدات في ليبيا والتعاون الليبي التركي في كافة المجالات.

وجدد السفير التركي على تدخلهم في ليبيا والاستمرار في دعم حكومة الوفاق.

وكانت حكومة الوفاق برئاسة فائز المدعومة من تركيا، أعلنت اليوم، عن فتح جسر جوي مع تركيا، لنقل المرتزقة السوريين، قائلة إن فتح جسر الجوي ضمن الاتفاقية المبرمة نوفمبر الماضي بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ورجب أردوغان الرئيس التركي.

وقالت عملية بركان الغضب التابعة للوفاق، إن مجموع الطائرات التي دخلت الأجواء الليبية قدرت بـ 13 طائرة من بينها طائرات نقل عسكري وسرب من مقاتلات F-16 يقدر بحوالي 6 طائرات.

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