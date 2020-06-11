رئيس الوزراء العراقي يكشف عن محاولة لاغتياله

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وجود محاولة لاغتياله في محافظة الموصل.وقال الكاظمي، في تصريحات له، إنه تلقى معلومات من مسئولي الأمن حول محاولة اغتياله خلال زيارة إلى الموصل.وتولى الكاظمي، الشهر الماضي، رئاسة الوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي الذي قدم استقالته أكتوبر الماضي على خلفية احتجاجات شعبية طالبت برحيله، خاصة بعد سقوط آلاف القتلى والمصابين.كما أكد الكاظمي، عمله على حل الميليشيات والجماعات المسلحة والتمسك بحصر السلاح بيد الدولة فقط.