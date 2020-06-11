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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تعلن استمرار تعليق الاجتماعات الأسبوعية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:11 م
إبراهيم إسحق
إبراهيم إسحق
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تراس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، اجتماع سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس اسطفانوس.

وحضر الآباء المطارنة والأساقفة جميعهم، وبدأت الاجتماعات بعظة روحية من صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم حول الكتاب المقدس ككلمة الله، وكيفية معرفة إرادة الله في الحياة من خلالها واستمر الآباء بعد العظة الروحية في الصلاة مع قداسة البابا فرنسيس ومع الإنسانية جمعاء، طالبين العزاء لكل الأسر التي فقدت أحد أحبائها بسبب فيروس كورونا، رافعين الطلبات إلى الرب الشافي أن يشمل بشفائه كل المرضى بهذا الوباء.

كما تضرع آباء السينودس إلى الله تعالى أن يعطي الحكمة والبركة لكي تقوم الكنيسة بواجبها وخدمتها على أكمل وجه.

وفي اليوم التالي بدأت اجتماعات السنودس وفي ختام الاجتماعات، أصدر الآباء البيان الآتي:

1- تبادل آباء السنودس الخبرات المختلفة التي مرت بها كل إيبارشية من بداية تفشي فيروس كورونا، وكل ما قامت به من إجراءات وقائية، وإجراءات علاجية لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة من تفشي هذا الفيروس؛ وقام الآباء بدراسة الأوضاع في بعض الدول الأوروبية للاستفادة من خبراتها.

وبعد دراسة الوضع في مصرنا الحبيبة والاطلاع على القرارات التي صدرت اليوم 11 يونيو 2020 من اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، قرر آباء السنودس استمرار العمل في الكنيسة بما جاء في بيانها الرابع بتاريخ 10 مايو 2020.

2- يقدم آباء السنودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية خالص الشكر للآباء القمامصة والقساوسة والرهبان والراهبات وكل أبنائها، لتجاوبهم الكبير وتضحياتهم الكثيرة في الفترة السابقة، وإدراكهم ووعيهم بجسامة الخطر في الظروف الراهنة.

3- قرر السنودس الاستمرار في تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية، الأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر؛ وسوف تقوم الكنيسة بتنظيم مؤتمرات روحية تعليمية في الفترة الصيفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

4- قرر آباء السنودس تعيين نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران كرسي الإسماعيلية، رئيسا للجنة التعليم الخاصة بسنودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ويعاونه كأمين سر اللجنة الأب يوحنا بخيت أستاذ الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

5- تدارس الآباء مع اللجنة القانونية للسنودس آخر المستجدات فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهيئة الأوقاف الكاثوليكية، وكذلك الوضع الحالي لتقنين الكنائس.

6- يؤكد السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية على عدم مسئولية الكنيسة عن أي شائعات يتم إطلاقها باسمها على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي خارج الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

7- صلى آباء السنودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل المعاونين لسيادته، لكي يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمة الراهنة، وهذه الظروف الصعبة؛ كما ويهيب آباء السنودس بكل أبناء الوطن اتباع كافة الإجراءات والتوصيات الصحية الصادرة من وزارة الصحة لوقاية الجميع من هذا الوباء.

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