جون سينا يتبرع بمليون دولار لدعم مواجهة العنصرية

تبرع المصارع والممثل جون سينا بمبلغ مليون دولار إلى حركة «Black Lives Matter»، وذلك بعدما تبرعت فرقة «BTS»، وهي فرقة موسيقية لفتيان من كوريا الجنوبية أيضًا بمليون دولار.وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن نجوم فرقة بي تي إس، تبرعوا بمليون دولار لدعم الحركة التي تناضل ضد العنصرية، ومن ثم قدم جون سينا نفس التبرع.وكتب جون سينا في تغريدة على حسابه على تويتر: "سعيد للغاية للانضمام إلى #BTSARMY في جهود لمطابقة تبرع BTS الهائل # ARMYMatch1M".جدير الذكر أن حركة «Black Lives Matter»، هي حركة تسعى لمكافحة العنصرية ووحشية الشرطة، وجمعت العديد من التبرعات ولاقت دعم كبير من الشركات والمؤسسات أشهرهما أمازون وفيسبوك.فبعد موجة الاحتجاجات التي تم تنظيمها في جميع أنحاء العالم ردا على مقتل رجل مينيابوليس جورج فلويد أثناء القبض عليه من قبل الشرطة، نشر جون سينا رسالة لدعم الحركة.وغرد سينا على تويتر، قائلًا: "التغيير ليس سهلًا أبدًا لأنه يأخذنا إلى الاعتراف بأن جهودنا وأساليبنا قد تكون معيبة إلى حد التشويه الشديد، كن شجاعًا ومنفتحًا في هذه اللحظات، نرحب بالأفكار وتحد من الأعذار".وأضاف: "التغيير غير مريح ولكنه يمكن أن يعطي المزيد من السعادة للجميع على المدى الطويل".ويذكر أن حركة Black Lives Matter، تم تأسيسها في عام 2013 كرد على مقتل المراهق الأسود "تريفون مارتن".