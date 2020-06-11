موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

موعد صرف العلاوات الخمس 2020



وقال مصدر مسؤول، لـ«الدستور»، إنه سيتم الانتهاء من حصر أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس خلال الشهر الجاري، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإجراءات الحصر، حيث ستتولى الهيئة صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن.

صرف العلاوات الخمس 2020





اقرأ أيضا: واعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموازنة التقديرية عن العام المالي 20202021، وذلك في اجتماعه الشهر الماضي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.اقرأ أيضا:



وأشارت القباج إلي أن الموزانة التقديرية للهيئة تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلى 240 مليار جنيه مقارنة بـ219 مليار جنيه في العام المالي 20192020، موضحة أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات ستزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة، وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.



وأوصي المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها علي الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.

يبحث كثيرون عن موعد صرف العلاوات الخمس 2020 حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الزيادة المقررة على المعاشات والخاصة بالعلاوات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل دون تأخير، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصديقه على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.