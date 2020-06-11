«مطامع أردوغان».. أبرز حقول النفط الليبية (إنفوجراف)

عاد النفط الليبى مرة أخرى على الساحة، ليصبح مطمعًا لتركيا التى تسخر كل إمكانياتها للحصول عليه، سواء في البحر أو الحقول البرية.وذلك عقب تصريحات الرئبس التركى رجب طيب أردوغان عن حساسية عملية السيطرة على مدينة سرت الليبية ومحيطها بسبب وجود آبار الغاز والنفط.ويرصد "الدستور" من خلال التقرير التالى أبرز ما تملكه ليبيا من حقول نفطية هائلة والتى تقع معظمها فى مناطق سيطرة الجيش الليبي.حقل آمال النفطي، يقع في الواحات شمال شرقي ليبيا، وينتج 400 ألف برميل نفط يوميا.حقل الشرارة النفطى يقع في صحراء مرزق جنوب طرابلس، وينتج 300 ألف برميل يوميا.حقل الفيل جنوب ليبيا، وينتج 300 ألف برميل يوميا.حقل الفارغ، يحتوي على احتياطي يقدر بنحو 12.2 مليون برميل من النفط.حقل زلطن، فى مدينة زلطن بالمنطقة الغربي، وتشرف عليه شركة سرت للنفط.حقل الجرف البحري، وهو حقل بحري يقع قبالة الساحل الليبي، تشرف عليه شركة فرنسا توتال.حقل البوري فى السواحل المقابلة لطرابلس وتشرف عليه شركة إيطاليا انى.كما تضم ليبيا منطقة الهلال النفطي وتبلغ مساحتها نحو 250 كيلو متر، وتضم أكبر مخزون للنفط في البلاد فضلا عن وجود أهم موانئ تصدير النفط مثل السدرة ورأس لانوف والبريقة.