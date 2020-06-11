خريطة مكافآت العاملين بالدولة.. التعليم والصحة يتصدران بـ40.3 مليار جنيه

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم مكافآت العاملين بالدولة بموازنة العام المالى الماضى 2018-2019 بلغت 80 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من المكافآت بقيمة 25.7 مليار جنيه، منها 17 مليار جنيه مكافآت لموظفى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، و7.2 مليار جنيه للعاملين بديوان وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، فيما بلغت مكافآت العاملين بديوان وزارة التربية والتعليم 961.8 مليون جنيه.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن قطاع الصحة جاء فى المرتبة الثانية بمكافآت قدرها 14.6 مليار جنيه، وزعت بين خدمات المستشفيات 12.6 مليار جنيه، البحوث والتطوير فى مجال الصحة 811.7 مليون جنيه، ديوان عام وزارة الصحة 533.3 مليون جنيه، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 588.9 مليون جنيه.فيما بلغت قيمة مكافآت العاملين بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية 7.5 مليار جنيه، موزعة بين الأزهر الشريف 3.5 مليار جنيه، ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية 2.4 مليار جنيه، وزارة الثقافة 877.9 مليون جنيه، وزارة الشباب والرياضة والمديريات 403 مليون جنيه.وقدرت مكافآت العاملين بالنقل 713.1 مليون جنيه، ديوان عام وزارة السياحة 98.3 مليون جنيه، خدمات الشرطة 14 مليار جنيه،ديوان وزارة الإسكان والمديريات والجهات التابعة 127.3 مليون جنيه.