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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي أونلاين

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:13 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".

ويحرص أساقفة الكنيسة بالوقت الراهن، على إطلاق اجتماعات روحية "أونلاين"، وذلك منذ تطبيق قرار تعليق الصلوات والأنشطة الكنسية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

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