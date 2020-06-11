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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخفيض الوظائف.. إعادة هيكلة أكثر المطارات إزدحامًا في أوروبا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:06 م
المطارات
المطارات
منار أحمد
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أعلن مطار هيثرو في لندن، اليوم الخميس، البدأ في تخفيض وظائف في الخطوط الامامية بعد تأجيل التعافي في أعداد الركاب بسبب إدخال بريطانيا للقاعدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا بدأ في إعادة هيكلة بعد الموافقة على خطة الفصل الطوعي مع النقابات، وقام المركز بالفعل بإلغاء ثلث وظائف الإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي جون هولاند كاي: "لقد حاولنا طوال هذه الأزمة حماية وظائف الخط الأمامي، لكن هذا لم يعد مستداما، بينما لا يمكننا استبعاد المزيد من التخفيضات في الوظائف، سنستمر في استكشاف الخيارات لتقليل العدد".

وحذر هولاند كاي في وقت سابق من أن إدخال 14 يومًا من الحجر الصحي للركاب القادمين في 8 يونيو سيؤدي إلى تخفيضات دائمة في الوظائف إذا فشلت بريطانيا في تحديد موعد رفع السياسة.

وأضاف في ذلك الوقت، أن ثلث وظائف هيثرو البالغ عددها 7000 وظيفة معرضة للخطر أو أكثر من 2000 وظيفة.

ظلت حركة الركاب في مطار هيثرو منخفضة بنسبة 97% عن مستويات العام الماضي في مايو، حيث أدى إغلاق فيروس التاجي إلى وقف الرحلات الجوية في معظم أنحاء العالم.

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