أبوعيسى: انفراد رجائي عطية بالقرار أضاع 200 ألف جنيه في «الكمامات»

انتقد عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، تعاقد النقيب رجائي عطية، على توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه، مؤكدا أنه قدم للنقابة عرضا أفضل من ذلك ولم تتم الاستجابة له بسبب سياسة الانفراد بالرأي والقرار.وأوضح أبوعيسى، في بيان له: "أفضل أنواع الكمامات سعر العلبة بها 50 كمامة بمبلغ 150 جنيها ومن الهيئة العربية للتصنيع، وحال التعاقد بالسعر على 150 ألف كمامة فسوف تكون التكلفة 450 ألف جنيه فقط وليست 650 ألفا كما تعاقد النقيب".وعلق: "هناك فرق 200 ألف جنيه زيادة من أموال المحامين، بسبب عدم رغبة النقيب في الاستجابة لعرضي".وشدد: "مستعد أتعاقد بهذا السعر للنقابة وجاهز وعندي عرض لمستشفى لعزل المصابين من الزملاء به"، منوها: "من المقترحات التي طلبتها وعرضتها في وجود محمد الكسار وفاطمة هانم الزهراء أعضاء المجلس، تقديم دعم مالي لأسرة كل زميل مصاب ودعم مالي أيضا لأسر المحامين المتوفين".وكشف أبوعيسى عن مستند به عرض الهيئة العربية للتصنيع للكمامات والمطهر والكحول، تقدم به للنقيب العام رجائي عطية، إلا أنه رفض الاستجابة له رغم كونه في صالح المهنة والمحامين وبأسعار أقل بكثير من تعاقد النقابة، على حد وصفه.