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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

312 مركزا تكنولوجيا للخدمات المحليات و2.7 مليون معاملة بالمنظومة

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:25 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير بشأن خدمات المحليات المستهدف إتاحتها إلكترونيا، لافتة إلى أنه من المستهدف إتاحة خدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية قسم التنظيم ) بعدد 18 طلبا، وخدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية قسم رخص المحلات ) بعدد 9 طلبات، وخدمات المدن والأحياء ( إدارة الإيرادات ) بعدد 7 طلبات، وخدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسيةقسم الإعلانات والإشغالات) بعدد 7 طلبات، وخدمات الديوان والمدن والأحياء (خدمة المواطنين وطلبات عامة) بعدد 6 طلبات، وخدمات الديوان والمدن والأحياء (الشئون القانونية ) بعدد طلبين.

وأضاف تقرير التخطيط،أن عدد المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية يبلغ 312 مركزا، وفيما يخص مرحلة التشغيل فقد بلغ عدد المعاملات على المنظومة بالمحليات منذ البداية 2.7 مليون معاملة، لتبلغ عدد المعاملات في 2020 حوالي 598 ألفا.

وحول الأنشطة التي قامت بها وزارة التخطيط خلال الفترة الماضية، أشار التقرير إلى عقد لقاءات مع ثمانية محافظين لتوضيح الخدمات المستهدف إطلاقها إلكترونيًا وأهمية ذلك إلي جانب القيام بدفع أطقم معاونة فنية للمواقع المختلفة بالمحافظات لتدريب الموظفين على ضبط إعدادات التوجيه المحاسبي لبنود الرسوم، فضلًا عن قيام الوزارة بإصدار دليل الإيرادات الموحد ودليل الرسوم والمستندات الموحد بمحافظة القاهرة حيث يجري حاليًا تعميم التجربة على مستوى باقى المحافظات.

وتضمنت أنشطة الوزارة كذلك وفقًا للتقرير القيام بتنفيذ التدريب عن بعد في 43 موقعا تجنبًا لتجميع الموظفين وانتقالهم من مكان لآخر لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع الانتهاء من تدريب 76 موقعا من إجمالي 226 موقعا على مستوى الجمهورية.

كما استعرض التقرير دور وزارة التخطيط لإتاحة الخدمات إلكترونيًا والذي يتمثل في إتمام فنيات تطوير الخدمات على البوابة، إتمام فنيات التكامل مع المحول الرقمي للاستعلام عن بيانات الرقم القومي إلى جانب اختبار تكامل الدفع الإلكتروني مع بوابة خدمات المواطنين بالمحليات، فضلًا عن الدعم الفني للمواقع والإعانة لإنهاء إعدادات ربط الرسوم بالكود المؤسسي.

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