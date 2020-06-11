ارتفاع إصابات كورونا في تشيلي لـ148496

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في تشيلي إلى 148496 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2475 حالة.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس عن وزير الصحة التشيلي خايمي ماناليتش قوله "بالنظر إلى أعداد المصابين، فقد اتخذنا قرارا بتنفيذ تدابير احترازية جديدة من أجل احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره وتجنب زيادة عدد المصابين".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.