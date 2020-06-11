وزير قطاع الأعمال ينعي محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق

نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، الذي توفي صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وكتب الوزير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ببالغ الحزن أنعيك يا محسن.. بغض النظر عن كورونا التي يمكن أن تصيب أيًّا منا، نصحت الفقيد أن يهتم بصحته وأمراضه المزمنة، ولكن اهتمامه بعمله كان أكبر بمراحل... الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".