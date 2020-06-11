محمد رمضان يطرح كليب «كورونا فيروس» (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، أحدث أغانية "كورونا فيروس" على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به وقناته الخاصة على موقع "يوتيوب".وحرص "رمضان"من خلال الأغنية على توجيه عدة رسائل لجمهوره، خاصة بالإجراءات الاحترازية من التباعد وعدم التلامس وارتداء الكمامات وتعقييم اليدين، واستعان بعدد من الراقصات الاستعراضية بجانب تقديمه لأول مرة لابنه "علي" الذي شاركة الرقص الكليب.وجدد "رمضان" خلال هذا الكليب التعاون مع المخرج محمد سامي للمرة الثالثة بشكل عام بعد مسلسلي "الأسطورة" و"البرنس" وأخيرًا أغنية "كورونا فيروس".وأخر أعمال محمد رمضان الغنائية كانت أغنية "بوم بوم" والتى طرحها منذ عدة أشهر وأخر أعماله الدرامية كان مسلسل "البرنس" الذي عرض في موسم شهر رمضان الماضي وشاركته البطولة أحمد زاهر وروجينا وإنتاج سينرجي.