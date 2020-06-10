بخيت: تبرعت بالبلازما حتى لا يتذوق غيري مرارة كورونا

قال اللواء بهاء بخيت، الرئيس السابق لقسم العلاقات والإعلام بمديرية أمن أسيوط، إن تبرعه ببلازما الدم يأتي انطلاقًا من حرصه على ألاّ يعاني أحد من آلام فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".أضاف بخيت، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة الطبية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا أو بلازما المتعافين متطورة جدًا، مشددًا على أن المتبرعين من المتعافين يقطعون الطريق على المتاجرين بالأزمات:"إحنا بنقطع الطريق على تجار الأزمات، حتى نخرج من أزمة الوباء بسلام".