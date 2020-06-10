وقف قنصل ليبيا لدى إسطنبول لتورطه في نشر كورونا

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، سليمان الشنطي، اليوم، قرارا بوقف القنصل الليبي في إسطنبول، فتحي علي الشريف، عن العمل.وقالت هيئة الرقابة إن القرار جاء عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، وأن يعتبر نافذا من تاريخ صدوره.وكانت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس قالت في وقت سابق، إنها كشفت تلاعب تورط فيه القنصل الليبي في إسطنبول في منحه إذن سفر لمصابين بفيروس كورونا إلى ليبيا رغم إيجابية تحاليلهم.وأكد التقرير أن الشريف أرسل تقريرًا لوكيل الشئون المالية والإدارية بخارجية الوفاق يفيد من خلاله بأن 384 مواطنا ليييا استكملوا فترة الحجر الصحي في إسطنبول، زاعمًا أن جميعهم غير مصابين بفيروس كورونا، إلا أنه وبعد التدقيق في مطار إسطنبول قبل مغادرة الرحلة تبين وجود 14 حالة في الكشف تحاليلها موجبة ومصابة بكورونا، لكن لديها شهادات من القنصل تفيد بخلوهم من المرض الأمر الذي أوقف الرحلة.