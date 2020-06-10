القمص يعقوب تادرس يشارك في سلسلة «قصص من الخدمة»

يشارك القمص يعقوب تادرس ملطي، راعي كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، في سلسلة عظات "قصص من الخدمة"، عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة خلال فترة صوم الرسل، سلسلة جديدة من العظات بعنوان "قصص من الخدمة" بمشاركة عدد من كهنة وشماسة الكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.