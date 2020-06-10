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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تُحقق في ضرب أب لطفله بسبب «كيس قمامة»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:47 م
طفل
طفل
ندى حمدي
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تجري نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في تداول مقطع فيديو يرصد تعدي أب على طفله وسبه بألفاظ بذيئة بمنطقة بولاق الدكرور لعدم إلقائه كيس قمامة.

وكشفت التحقيقات أنه عقب رصد مقطع الفيديو، أمرت النيابة باستدعاء الطفل المجني عليه ووالده ووالدته كشاهدة عيان على الواقعة، ويستمع الآن محمد قاسم وكيل أول نيابة بولاق الدكرور لأقوال الطفل والأب المتهم، ويواجهه بما ورد في مقطع الفيديو.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأب اعتاد الاعتداء على أطفاله بتلك الطريقة بحجة تربيتهم وتأديبهم، ولأي أسباب يقوم بضربهم ويتعدى على زوجته بالسب والضرب.

وقالت الزوجة في التحريات الأولية إنه يتعاطى المواد المخدرة، ما يدفعه لإساءة معاملتهم جميعا، فقامت بتصويره للحصول منه على الطلاق وحضانة أطفالها.

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