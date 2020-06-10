رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: السيسي جدد شباب مصر بالمشروعات العملاقة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:12 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بسياسة البناء التي دبت الروح من جديد في جميع القطاعات، بعد حالة الشيخوخة والضبابية التي عاشتها البلاد قبل 30 يونيه، مؤكدا أن الست سنوات التي تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت شاهدة على نقل مصر من مرحلة السقوط إلى الصمود، ومن مرحلة التخريب التي كانت وراءها جماعة الشرور وسفك الدماء إلى إعادة البناء التي شيدتها سواعد الأبطال.

وكشف عبدالقادر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح بقوته وصلابته في إنقاذ مصر من طوفان الربيع العربي الذي قضى على الأخضر واليابس في دول شقيقة، ودمر الشعوب، واستباح ثروات الدول التي دمرتها الأفكار الاستعمارية.

وأكد عبدالقادر، أن الاستراتيجية التي أرسى مبادئها الرئيس السيسي، والتي واجه خلالها الصعوبات وفضل البناء عن الترميم، واجتثاث الأزمات من جذورها بدلا من الحلول المسكنة، فأصبحت نتيجة المشروعات القومية التي أطلقها على مدار 6 سنوات ماضية، مصر جديدة تظهر في أبهى الصور بديلة عن مشاهد العشوائيات التي قتلت الحضارة المصرية على مدار العقود الماضية.

وتابع: "الرئيس السيسي جعل من مصر حاضنة للفقراء ومحدودي الدخل وأنار القصور الثقافية بالمفكرين وأعاد الرحيق الطيب للقوى الناعمة، كما أنه استطاع أن يصنع المستحيل من خلال مليون وحدة سكنية جديدة تمت إضافتها في مناطق سكنية تتمتع بكافة الخدمات، فكان الرقي والحضارة، عنوانا لهذه الأماكن بعد أن كان قاطنيها يعيشون في مستنقعات العشوائيات، في مساكن من صفيح بلا أسقف بلا تعليم بلا حياة، إلا أن اهتمام الرئيس بهذه المناطق وأهلها صنع من المستحيل واقعا، ومن الجهل ثقافة وإبداع".

وأضاف: "براعة الرئيس السيسي لم تكن في ملف واحد إنما أظهرها في كل الملفات وسار فيها بالتوازي، ونجح في إعادة العلاقات المصرية الإفريقية بعد حالة العزلة التي فرضها الحكام منذ عشرات السنوات، بل وتربع علي عرش الاتحاد الإفريقي، وصنع لمصر مكانتها العالمية المرموقة، جعلت الطامعين ومن نجحوا في نهب خيرات دول الربيع العربي يتجهون لسياسة التراجع والرهبة من الاقتراب نحو دولة السيسي الجديدة".

وأكد عبدالقادر: "الرئيس السيسي واجه الكثير من الصعوبات للخروج بمصر من كبوتها، فلم تمنعه شروط صندوق النقد الدولي المجحفة لسداد الديون التي كانت واحدة من التركات الثقيلة التي ورثها منذ توليه الحكم، ونجح الرئيس في خلق توازن بين شروط الصندوق وتوفير حياة كريمة للمواطنين"، مشيدا بحملة 100 مليون صحة، والتي نجحت في علاج المصريين من الأمراض المزمنة، دون تكلفة للبسطاء، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، والذي أوجد سعادة كبيرة في نفوس المواطنين، فضلا عن سبل زيادة الرواتب والمعاشات وزيادة نصيب الفرد في الحصة التموينية، وغيرها من الإجراءات التي نجحت خلالها القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، في أن تحقق للشعب حياة كريمة في ظل تطبيق شروط صندوق النقد التي أدت لرفع الدعم تدريجيا ومن ثم زيادة الأسعار.

وأضاف عبدالقادر: "كما أن دور القيادة السياسية في صد عدوان الإرهاب كان محمودا من قبل المجتمع الدولي، فلا ينكر أحد أن مصر كانت ولا تزال تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ولم تخفق أجهزتها فى الحرب ضد الإرهاب، لكن الأبطال قدموا أرواحهم فداء للأوطان، مشيرا إلى أن ما لايمكن لأحد أن ينساه في شخصية الرئيس السيسي أنه جابر للخواطر، وله من المواقف الإنسانية الكثير التي تنم عن الأصالة والعزة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الصحة»: علاج كورونا ببلازما المتعافين مبشر جدًّا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

منوعات

مصري مصاب بكورونا يبدع في رسم نفسه خلال العزل المنزلي

رابط التسجيل بالمنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي 2020

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه

محبو الشاعر محمود درويش يصفون سليم بركات بـ«الخائن»

«الكتاب العرب» مشيدة مبادرة «إعلان القاهرة»: مصر صاحبة دور محوري