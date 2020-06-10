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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب 15 ألف كمامة طبية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:23 م
ضبط تهريب كمامات
ضبط تهريب كمامات
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط على عبد الحميد سلامة مدير عام جمارك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية المحظور تصديرها طبقا لقرار وزارة التجارة رقم 187 لسنة 2020 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 8176 لسنة 2020 بإسم شركة "ا. ا للإستيراد والتصدير"، ومشمولها داخل حاوية رقم oocu7707974، والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 60 طرد مصنوعات من خوص مصدرة إلى السعودية.

وبالعرض على نبيل بدر مدير مجمع الصادر قرر تشكيل لجنة من عبدالحى أبوالروس مدير تعريفة الصادر، ومصطفى يوسف ومصطفى جمال رئيسى قسم التعريفة، ومحمد نور وعصام الهجرسى رئيسى قسم الحركة الصادر، ومحمد أبورية بحضور أمجد حلمى رئيس قسم مكافحة عمليات، ومحمد خضر رئيس قسم الأمن الجمركي، تبين وجود 14943 كمامة طبية بداخل الحاوية وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف و410 جنيهات.

قرر عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركية

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