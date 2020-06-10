«الكاثوليكية» تهنئ مطران طيبة والأنبا كيرلس وليم بعيد سيامتهما

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تحتفل اليوم الأربعاء، بعيد السيامة الكهنوتية لصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لنيافته متمنيًا له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة".