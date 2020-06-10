رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تهنئ مطران طيبة والأنبا كيرلس وليم بعيد سيامتهما

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:15 م
الأنبا كيرلس وليم
الأنبا كيرلس وليم
جرجس صفوت
طباعة
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تحتفل اليوم الأربعاء، بعيد السيامة الكهنوتية لصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لنيافته متمنيًا له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

«الصحة العالمية»: إصابات كورونا فى مصر مرتفعة لكن مستقرة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

منوعات

رابط التسجيل بالمنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي 2020

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الكتاب العرب» مشيدة مبادرة «إعلان القاهرة»: مصر صاحبة دور محوري

غدًا عرض حفلات ختام دورات مسابقة «الصوت الذهبي»

صدور كتاب «مصر وروسيا 500 عام من التعاون»

عبده الزراع: حصد الكاتب للجوائز اعتراف بموهبته