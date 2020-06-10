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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المعمل الكيماوى يفحص مخدرات يروجها 3 عاطلين فى السلام

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:14 م
مخدرات
مخدرات
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة سائق وعاطلين للمعمل الكيماوي؛ لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما "أيمن. م"، سائق، و"على. ع"، "إبراهيم. ن"، عاطلان، وعثر بحوزتهم على ٥٠٠ قطعة حشيش، ٣٥٠ كيسًا من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى ٦٨٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط سائق وعاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة.

بسؤالهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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