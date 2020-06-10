«الصحة العالمية» تشدد على عدم التخلى عن إجراءات الحظر كاملة

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمكتب دول شرق المتوسط، إنه بعد مرور 6 شهور على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لا يجب على أي دولة التخلي عن إجراءات الحظر كاملة.وأوضح أن أفضل وسيلة دفاع ضد المرض هي الترصد الفعال في كل الدول لضمان عدم عودة الفيروس، بجانب التوعية المجتمعية واتباع سلوكيات صحية.وأشار إلى وجود تهديد حقيقي لزيادة الإصابات في عدد من الدول، مطالبا بضرورة تصحيح ما هو متداول من معلومات مغلوطة حول المرض نفسه وأداء الأنظمة الصحية في العالم ودور المنظمة الصحة العالمية.وأكد أنه خلال الفترة الماضية انتشرت معلومات خاطئة عن مصدر الفيروس والأعراض والعلاج.وشدد على ضرورة دعم المصابين وتوجيه التحية للفرق الطبية، واصفا إياهم بالجنود الذين وهبوا حياتهم للرفع المعاناة عن البشرية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لعرض تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ومناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.