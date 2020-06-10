«إسكان النواب»: إعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار بأزمة محور ترعة الزمر

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوزارة أرسلت التقرير الخاص بمحور شارع ترعة الزمر، بناءً على طلبها عقب تنظيمها زيارة للموقع قبل عيد الفطر.وأوضح حمودة، في بيان، أن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة التقرير بالتفصيل، بالإضافة للاستماع لعدد من المتضررين من الأهالي، من خلال عقد عدد من جلسات الاستماع للوقوف على كل التفاصيل، بالإضافة لاستدعاء كل الجهات المعنية للوصول لحلول مرضية وإعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الوفد البرلماني الذي زار الموقع طلب من المحافظة رُخص العقارات المتضررة، رسم يوضح مسار المحور موقعًا عليه خط التنظيم والعمارات المطلة وأبعادها وبعدها عن المسار، وتطور خط التنظيم منذ صدور أول رخصة على مسار المحور، واشتراطات البناء للعمارات على مسار المحور منذ صدور أول رخصة، والقيمة السوقية للعقارات في تلك المنطقة.واستطرد حمودة أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهازالتعمير، الوقوف على موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، مبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض، كيفية تلافي المشاكل الحالية في المراحل المقبلة والبدائل المختلفة، تحديد المسارات المرورية أسفل الكباري بمنطقة العمرانية، الاحتياطات التي سيتم تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور، والعوائق التي واجهت المشروع فى المرحلة السابقة والحلول التي تم اتخاذها.