هاني الناظر: علاج البشرة بالحلزون تخريف وتجارة بالناس

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا واستشاري الأمراض الجلدية، إن الحلزون آفة زراعية تهاجم الأشجار ويتم مكافحتها، محذرًا من استخدامها على الوجه كما يردد البعض لمواجهة التجاعيد.وأضاف الناظر عبر برنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يتردد عن فوائد الحلزون للبشرة كلام غير علمي، معلقًا: "دا تخريف، ونوع من التجارة بمشاكل صحية لناس".وأوضح أن البعض استخدموا الحلزون وأصيب بحساسية، منوهًا إلى أنهم استخدموا علاج به كورتيزون لعلاج هؤلاء الأشخاص.