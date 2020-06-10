«اللجان النوعية» و«معارضة الفيشاوي على حبسه» أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة متهمين في "اللجان النوعية المتقدمة"



- محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام



- محاكمة 3 متهمين بهتك عرض طفل بمدينة نصر



- الحكم في معارضة أحمد الفيشاوي على حكم حبسه



تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن، ومقاومة السلطات في السلام، ومحاكمة متهمين في اللجان النوعية المتقدمة.تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "اللجان النوعية المتقدمة".يصدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللى.ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولوا قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها في تحقيق أغراضها.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم "ي. ا" صاحب قهوة، و"ح. ا" هارب، و"ع. أ" عامل، و"سيد. أ" ميكانيكي، و"س. ا" ربة منزل، و"ف. ر" ربة منزل، و"ن. ع" ربة منزل.وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجني عليه "أ. إ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجني عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه، وقام باقي المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربه على رأسه مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي وهو نقيب شرطة بقسم السلام، لمنعه من قيامه بعمله أثناء ضبطهم، وقد تمكنوا من تهريب المتهم الثاني، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بهتك عرض طفل بمدينة نصر.يصدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.وأسند أمر الإحالة للمتهمين "خالد.ر"، 17 سنة، طالب، و"مؤمن. س"، 18 سنة، عامل، و"محمد.و"، 19 سنة عامل، تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز 12 عاما، وتبين من أوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة 269 من قانون العقوبات.تصدر محكمة جنح مستأنف الدقى الحكم في معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لابنته لينا.كان المحامى شعبان سعيد وكيلا عن لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، تقدم بدعوى ضد الأخير لامتناعه عن دفع نفقة للأولى، وأصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.