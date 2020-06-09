وزير الاتصالات: إعادة دراسة وهيكلة «برايفت نمبر»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جارٍ مراجعة وحوكمة الأرقام التي تظهر بخاصية الـ"private number" على التليفون المحمول.وأوضح وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه جار مراجعة الموضوع وحوكمته وإعادة هيكلته بحيث يكون لمن يتطلب عمله ومسئولياته هذه الخاصية.وعن إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين شركات المحمول الأربع، قال وزير الاتصالات إنه أصبح ممكنا خلال 24 ساعة فقط، ويمكن للعميل صاحب الخط الذهاب إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها ويقدم طلبا إليها ويثبت ملكيته للخط، ثم تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل، وتصل له رسالة نصية بقبول طلبه.