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توك شو

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:02 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مستقرة حاليا، ولكن لا يمكن القول إننا وصلنا لمرحلة الاستقرار التي يبدأ بعدها الانخفاض، إلا بعد مرور أسبوع من الثبات في أعداد الإصابات الجديدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سبب استقرار أعداد الإصابات هو التزام المواطنين بارتداء الماسكات.

وأردف: "الناس كلها مرتدية الماسكات، السواد الأعظم ملتزم"، مشيرا إلى أن طرفي المعادلة لمواجهة الفيروس هما اكتشاف الحالات وعلاجها، والحد من الانتشار المجتمعي، وهما متعادلان.

وتابع: "أرى التزاما واضحا في الشارع من المواطنين بارتداء الكمامات"، لافتا إلى أن نسبة شفاء من يتم علاجهم ببلازما المتعافين من كورونا، بلغت 90%.

وأشار إلى أن شروط صلاحية البلازما ألا يعاني المتبرع من أمراض منقولة عن طريق الدم، كما أن الحوامل لا يمكنهن التبرع بها.

وناشد مدير الشئون الوقائية بوزارة الصحة، أكثر من 9 آلاف متعاف، قائلا: "من يقدر يتبرع يتبرع، لأنها مضادات أجسام جاهزة تساعد على الشفاء".

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