إحالة المتهمين بالشروع في قتل شخصين بحدائق القبة للجنايات

كما أقروا بقيام المجنى عليهم بالتعدي على نسائهم بالضرب بسبب لهو الأطفال، مما دفعهم لإحضار الأسلحة البيضاء والتعدي على المجنى عليهم بطعنات متفرقة.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة شخصين بالأسلحة البيضاء وتم نقلهم للمستشفى، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة المتهمين بالشروع فى قتل شخصين فى مشاجرة بحدائق القبة لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم: نادر.م، مازن.م، شريف.ف، عاطلون، وأقروا بتعديهم على المجنى عليهم: فؤاد.ع، عثمان.ع، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.